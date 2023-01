Essen/Oberhausen: Unbekannter hebt mit mehreren EC-Karten unberechtigt Geld ab - FOTOFAHNDUNG

45144 E.-Frohnhausen/46045 OB.-Innenstadt: Ein Unbekannter hat in der Zeit vom 18. Juli bis zum 19. Juli 2022 mit mehreren fremden EC-Karten unberechtigt Geld abgehoben und Waren gekauft. Wie der Täter an die Karten gelangen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Geldabhebungen fanden an Geldautomaten am Willy-Brandt-Platz und an der Frohnhauser Straße in Essen sowie an der Marktstraße in Oberhausen statt. Mit Fotos von Überwachungskameras sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Tatverdächtigen. Die Fotos können hier abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/96138 Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell