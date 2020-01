Essen/Oberhausen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen - Kripo Essen ermittelt

Essen (ots) - Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Langemarkstraße in Oberhausen am Donnerstag, 5. Dezember gegen 22:30 Uhr (wir berichteten) hat die Polizei heute Morgen (Dienstag, 14. Januar / gegen 6 Uhr) vier mögliche Tatverdächtige in ihren Wohnungen vorläufig festnehmen können. Intensive Ermittlungen führten zur Identifizierung der 17 bis 20 Jahre alten Oberhausener. Derzeit werden die Heranwachsenden vernommen. Neben der vorläufigen Festnahme der vier Tatverdächtigen durchsuchten die Kriminalisten der Mordkommission die Wohnungen nach weiteren tatrelevanten Beweismitteln. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (ChWi)