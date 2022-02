Essen/Münster: Ermittlungserfolg nach Böllerwurf im Fußballstadion - Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der

Stadtgebiet Essen: Nachdem zwei Spieler der Gastmannschaft Preußen Münster am vergangenen Sonntag (20. Februar) im Stadion an der Hafenstraße in Essen durch einen Böllerwurf aus dem Essener Block verletzt wurden, richtete die Polizei Essen eine Ermittlungskommission ein. Gestern (24. Februar) erfolgte nach intensiven Ermittlungen die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Wir laden hiermit interessierte Journalisten herzlich zur heutigen Pressekonferenz zur Erläuterung der Ermittlungsergebnisse ein:

Freitag, 25. Februar 2022, 12:00 Uhr

Polizeipräsidium Essen (Haupteingang), Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Der Polizeipräsident Frank Richter, der Leiter der Direktion Kriminalität, Ralf Wagener und Oberstaatsanwältin Milk informieren über den aktuellen Ermittlungsstand und zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Bitte melden Sie sich vor der Veranstaltung per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de.

Für Journalisten, die den Termin nicht wahrnehmen können, steht unter dem folgenden Link auf Twitter ein Livestream der Pressekonferenz zur Verfügung:

https://twitter.com/Polizei_NRW_E

Die Veranstaltung wird unter Beachtung der Coronaschutzverordnung durchgeführt.

Für die Pressekonferenz gilt die 2G-plus-Regel. Das bedeutet Zutritt für Geimpfte und Genese, die zusätzlich einen offiziellen Test-Nachweis über einen Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorweisen können. Für Geboosterte entfällt die Test-Pflicht.

Wir bitten Sie, während der gesamten Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen./Wrk

