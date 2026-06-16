Essen/Mülheim: Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne gefährdet Verkehrsteilnehmer auf A40 und Mülheimer Stadtgebiet

Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 21:15 Uhr auf der A40 von Dortmund kommend in Richtung Mülheim unterwegs, als ihm ein schwarzer Porsche Cayenne auffiel, der an der Auffahrt Essen-Zentrum auf die Autobahn fuhr. Der Fahrer des Cayennes soll mit starken Schlangenlinien auf die Autobahn gefahren sein und direkt auf die linke Fahrspur gewechselt haben, so dass er den 19-Jährigen ausbremste. Auch im weiteren Verlauf der Fahrt fiel der Porsche-Fahrer dem Zeugen auf, da dieser aufgrund der Schlangenlinien immer wieder den Leitplanken oder anderen Autos gefährlich nahe gekommen sei.