Essen/Mülheim an der Ruhr: Wir heißen 141 neue Kolleginnen und Kollegen willkommen

Wie an jedem 1. September durften wir auch in diesem Jahr wieder unsere neuen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung an der Theodor-Althoff-Straße willkommen heißen.

Insgesamt dürfen wir uns über 121 neue Polizistinnen und Polizisten, 4 Verwaltungsbeamtinnen und -beamte sowie 16 Regierungsbeschäftige freuen. "Ich bin dankbar für jeden einzelnen neuen Mitarbeiter. Sie werden unsere Behörde und damit unsere Polizeifamilie verstärken und auch menschlich eine Bereicherung für uns alle sein", so Polizeipräsident Andreas Stüve.

Im Rahmen einer Gesprächsrunde zwischen dem Polizeipräsidenten und den Direktionsleitern, musste sich die Behördenleitung auch einigen Fragen der Moderatorin stellen. So konnten die neuen Kolleginnen und Kollegen nicht nur etwas über die unterschiedlichen Direktionen, sondern auch Persönliches über Ihren Polizeipräsidenten und seine Führungskräfte erfahren.

Nach dem Ablegen des Diensteides der neuen "Beamten auf Probe", wurde gemeinsam die Nationalhymne gesungen. Bevor es dann für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen in ihre neuen Dienststellen ging, wurde natürlich noch das obligatorische "Familienfoto" gemacht, für das sich alle besonders vorzeigbar gemacht haben.

Wir heißen Euch herzlich willkommen! /PaPe

