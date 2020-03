Essen/Mülheim an der Ruhr: Warnung vor unseriösen Desinfektions-Angeboten

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtgebiet/ 45468 Mh.-Stadtgebiet: Kriminelle versuchen aktuell die Angst vor dem Coronavirus auszunutzen und verunsicherte Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Die Maschen und Tricks der Täter sind vielfältig. So versuchten mutmaßliche Kriminelle am Freitag, 27. März, Anzeigen in Tageszeitungen im Ruhrgebiet zu schalten, in denen sie die Desinfizierung von Wohnungen anbieten wollten. Das Angebot sollte sich ausdrücklich nur an ältere Menschen richten und machte insgesamt einen unseriösen Eindruck. Aufmerksame Mitarbeiter erkannten, dass hier wohl etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und informierten die Polizei, statt die Anzeige zu schalten. Sollten Sie dennoch ein derartiges Angebot zur Desinfizierung Ihrer Wohnung sehen oder an der Haustür gemacht bekommen, seien Sie misstrauisch! Vor allem wenn plötzlich jemand vor Ihrer Wohnungstür steht und seine "Dienstleistung" anbietet, obwohl Sie überhaupt niemanden damit beauftragt haben. Ähnlich wie bei anderen betrügerischen Haustürgeschäften (z.B. von falschen Dachdeckern, Pflasterern oder Teppichreinigern) liegt auch hier der Verdacht nahe, dass die Anbieter es nicht gut meinen mit ihren "Kunden". Entweder werden die Arbeiten nur mangelhaft oder unvollständig ausgeführt und trotzdem vollständig in Rechnung gestellt, oder die Täter wollen nur eine Gelegenheit schaffen, in die Wohnungen der "Kunden" zu gelangen, und sie dann zu bestehlen. Deshalb gilt: Lassen Sie im Zweifel keine Fremden in Ihre Wohnung! Auch wenn sich jemand als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgibt, sollten Sie skeptisch sein. Das Gesundheitsamt schickt keine Mitarbeiter zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause, ohne dass vorher ein Termin vereinbart wurde. Das Gesundheitsamt desinfiziert auch keine Wohnungen. Sollte sich jemand an der Haustür als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vorstellen, fragen Sie nach einem Dienstausweis! Kann derjenige keinen Dienstausweis vorzeigen, sollten Sie ihn unter keinen Umständen in Ihre Wohnung lassen. Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrügers geworden zu sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! /bw