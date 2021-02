Essen/Mülheim an der Ruhr: Unwetterwarnung für NRW - Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, für die Dauer der Warnung

Verkehrsunfall auf dem Lindenhof #fwmh

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Samstag, gegen 03:40 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der Straße Lindenhof gemeldet.