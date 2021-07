Essen/Mülheim an der Ruhr: Unwetter "Bernd" sorgt weiterhin für Polizeieinsätze insbesondere in an der Ruhr gelegenen

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete / 45468 MH.-Stadtgebiete: Die Feuerwehren und die Polizei sind in unseren Stadtgebieten seit vielen Stunden im Dauereinsatz. Neben vielen überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern mussten einige Anwohner aus ihren Wohnungen evakuiert werden. In Essen ist besonders der südliche Teil der Stadt betroffen, in Mülheim die Bereiche rund um das Ruhrufer.