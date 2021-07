Essen/Mülheim an der Ruhr: Schockanrufe als Trickbetrugsmasche häufen sich! Lassen Sie sich nicht durch die geschickte

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete / 45468 Mh.-Stadtgebiete: Heute (29. Juli) scheiterten Trickbetrüger erneut an aufmerksamen Mitarbeitern einer Bankfiliale, die eine Seniorin auf den Trickbetrug "Schockanruf" aufmerksam machten. Wir möchten Sie auch erneut drauf aufmerksam machen, da sich diese Form des Trickbetrugs, der sich auch vor allem gegen ältere Menschen richtet, derzeit häufig angewandt wird. "Mama... Mama.... Ich weiß nicht was ich tun soll. Ich habe jemanden tot gefahren und die wollen mich jetzt festnehmen. Was soll ich nur machen, ich will nicht ins Gefängnis..." so oder so ähnlich fängt das Gespräch mit wimmernder, weinender Stimme an. Bereits mit der Aufnahme des Telefonhörers geht das Laienschauspiel der Trickbetrüger los, indem sie direkt ihre Sorgen und Nöte schildern. Oftmals wird direkt am Telefon lauthals geschrien, um Druck aufzubauen und klares Denken so schwer wie möglich zu machen. Dann kommt der zweite Betrüger ins Spiel, der die Rolle eines Polizeibeamten bzw. Staatsanwalts übernimmt: "Gegen eine Kautionszahlung von (mind. vier-, eher fünfstelliger Geldbetrag) kann verhindert werden, dass das (Enkel-)Kind festgenommen wird." Häufig durchschauen Seniorinnen und Senioren den Betrugsversuch, jedoch kommt es immer wieder vor, dass doch Geld an fremde Personen ausgehändigt wird. Lassen Sie sich nicht von den Schockanrufen unter Druck setzen. Legen Sie auf und alarmieren Sie die Polizei. Die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft verlangt von Verwandten kein Geld! Informieren Sie sich über die gängigsten Betrugsdelikte. /ChWi