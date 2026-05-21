Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei veranstaltet Vortrag zum Thema Einbruchschutz

45117 E.-Stadtgebiete/45468 MH.-Stadtgebiete: Nicht nur in den Wintermonaten wird eingebrochen - gerade mit Blick auf die bevorstehende Urlaubszeit ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit dem Thema Einbruchschutz auseinanderzusetzen. Wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erläutert die Polizei Essen am 1. Juni in einem kostenlosen Vortrag an der Essener Volkshochschule (VHS).