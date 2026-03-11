Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei stellt Verkehrsunfallbilanz für 2025 vor

45131 E.-Rüttenscheid: Bei einer Pressekonferenz hat die Polizei am heutigen Mittwoch (11. März 2026) die Verkehrsunfallstatistik 2025 für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr vorgestellt.
Der Leiter der Direktion Verkehr, Carsten Hamann, erläuterte die wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Jahres und stellte einige polizeiliche Maßnahmen zur Unfallprävention vor.
Der ausführliche Bericht ist unter folgendem Link abrufbar: https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2026-03/Jahresbericht_VU_2025.pdf
