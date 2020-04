Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr lässt bei Geschwindigkeitsmessungen nicht locker

Das Resümee der Kontrolltage im Überblick: Die Ordnungshüter maßen in den Städten Essen und Mülheim zusammen 17993 Fahrzeuge. 687 Verstöße (3,8 Prozent) stellte der Verkehrsdienst bei seiner Arbeit fest. Dabei handelte es sich um 18 Fahrverbote. Der wohl Unbelehrbarste raste am 15. April im 70er-Bereich der Wuppertaler Straße in Essen. 134 km/h zeigte das Display des Messgerätes an. Drei weitere Autofahrer folgten ihm an gleicher Stelle mit Fahrverboten. Offenbar ohne schlechtes Gewissen war ein Kfz-Führer mit 103 km/h auf der Bottroper Straße in Essen unterwegs. 50 km/h waren dort erlaubt.

In Mülheim schoss ein Autofahrer den Vogel auf der "Obere Saarlandstraße" ab. Mit 98 km/h "schoss" er bei erlaubten 50 km/h über den Asphalt. Der Negativrekord zieht ein Fahrverbot nach sich. Insgesamt gab es dort an zwei Tagen 9 Fahrverbote. Jeweils ein Fahrverbot zogen Geschwindigkeitsmessungen auf der Konrad-Adenauer Brücke, mit 94 km/h, und der Kölner Straße, mit 89 km/h, nach sich. In der Stadt an der Ruhr maßen die Beamt*innen insgesamt 3960 Fahrzeuge und stellten 203 Regelverstöße fest.

Der Verkehrsdienst hält weiterhin mit moderner Technik uneinsichtige Raser im Auge. Die Polizei startet hiermit nochmals einen Weckruf und appelliert zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Wir wünschen Ihnen allzeit eine gute und sichere Fahrt! / MUe.

