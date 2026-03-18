Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei bietet wieder Pedelec-Trainings für Erwachsene an

Die Kurse vermitteln theoretische Grundlagen und legen den Schwerpunkt auf praktische Übungen zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr. Sie finden regelmäßig montags (außer an Feiertagen) in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr, auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in der Gruga, Am Grugapark 14 und Umgebung statt. Teilnahme müssen ihr eigenes Pedelec mitbringen, zudem besteht Helmpflicht. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.