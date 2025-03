Essen/Mülheim an der Ruhr: Karnevalszüge in Rüttenscheid und Mülheim verlaufen ruhig - Zug in Kupferdreh vom

45117 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei haben heute (3. März) einen weitgehend reibungslosen Ablauf der Rosenmontagszüge in Rüttenscheid und Mülheim an der Ruhr möglich gemacht.

Im Rahmen des Karnevalseinsatzes wurden in Mülheim an der Ruhr und in Rüttenscheid mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet. Mehrere Kinder waren kurzzeitig im Karnevalsgetümmel verschwunden, konnten aber in allen Fälle nach kurzer Zeit wohlbehalten ihren Eltern wieder übergeben werden.

Der Zug in Kupferdreh wurde wegen einer Bombendrohung vom Veranstalter abgesagt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Zur Information der bereits im Stadtteil versammelten Karnevalisten unterstützte die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen.

Wir wünschen allen Jecken weiterhin eine schöne und friedliche Karnevalszeit! Es gilt wie immer: Wenn Sie Alkohol getrunken haben, lassen Sie bitte ihr Fahrzeug stehen./SyC

