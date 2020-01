Essen/Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach unbekannter EC-Karten-Diebin - Foto - Wer kennt die abgebildete Frau?

Essen (ots) - 45149 E.-Haarzopf/45472 MH.-Heißen: Eine unbekannte Frau soll einer Seniorin am 26. September 2019 in einer Drogerie in der Neuen Mitte Essen-Haarzopf die Geldbörse gestohlen haben. Noch bevor die Seniorin den Diebstahl bemerkt und ihrer Bank den Verlust ihrer EC-Karte mitgeteilt hatte, soll die Unbekannte damit kurz darauf zwei Mal an einem Geldautomaten in Mülheim-Heißen Bargeld abgeholt haben - dabei wurde die Unbekannte gefilmt. Mit einem Bild aus diesem Video sucht die Polizei jetzt nach der Unbekannten. Wer kennt die abgelichtete Frau oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat KK 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC