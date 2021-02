Essen/Mülheim an der Ruhr: Falsche Telekommitarbeiter und Wasserwerker nehmen sich leider auch bei feinstem

In Bredeney klingelten gestern gegen 11:45 Uhr zwei unbekannte Männer an der Türe eines älteren Ehepaares. Als der 81-jährige Bewohner ihnen öffnete, gaben sich die Männer als Mitarbeiter der Telekom aus. Angeblich müssten sie die Stromanschlüsse überprüfen. Dafür gingen sie zunächst mit dem 81-Jährigen in den Keller und anschließend in die Wohnung. Während einer der Unbekannten den Senioren ablenkte, verschwand der andere im Schlafzimmer.

Als der Komplize das Schlafzimmer wieder verließ, betrat die Ehefrau (76) zufälligerweise die Wohnung. Das machte die beiden falschen Telekommitarbeiter sichtlich nervös und sie verließen kurz daraufhin die Wohnung. Leider wurde das Ehepaar erst jetzt misstrauisch und beim Betreten des Schlafzimmers bemerkten sie den Verlust wertvoller Schmuckstücke.

Beide Trickbetrüger waren etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 185 bis 190 cm groß. Sie waren dunkel gekleidet und hatten kurze schwarze Haare. Zeugen, die Auffälliges im Bereich Bredeneyer Straße/Wolfsbachweg bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

In der Mülheimer Altstadt verschafften sich vorgestern falsche Wasserwerker gegen 12 Uhr Zugang zur Wohnung einer betagten Dame in der Kampstraße. Auch hier lenkte einer der vermeintlichen Handwerker sein Opfer ab, indem er mit ihm alle Wasseranschlüsse in der Wohnung aufdrehte, um angeblich den Wasserdruck zu überprüfen, während der andere Mann sich ungestört nach Wertgegenständen umsehen konnte.

Auch wenn die betagte Dame den Männern nur wenige Minuten Zeit in ihrer Wohnung gewährt hatte, kam sie dieser ungebetene "Besuch" teuer zu stehen - als die falschen Wasserwerker verschwunden waren, hatten sie Bargeld mitgehen lassen.

Einer der Männer soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und vom Aussehen wahrscheinlich Mitteleuropäer sein. Er sprach akzentfrei Deutsch. Auch hier dürfen sich Zeugen gern unter der 021/829-0 melden./SyC

