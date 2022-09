Essen/Mülheim an der Ruhr: Erfolg für die BAO Herkules - Ermittler vollstrecken 34 Durchsuchungsbeschlüsse in zwei

45117 E.-Stadtgebiete/45468 MH.-Stadtgebiete: Gestern und vorgestern (13. und 14. September) hat die BAO Herkules 34 Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Verbreitung/Besitz von Kinderpornographie und/oder sexuellen Missbrauch vollstreckt.

Seit den Morgenstunden durchsuchten die Ermittler*innen 34 Wohnungen und stellten dabei 19 Handys, 10 Computer, 19 USB-Sticks und 4 externe Festplatten sicher. Diese werden in den kommenden Wochen von den Expert*innen gesichtet und ausgewertet.

Erst vergangene Woche hatten die Ermittler*innen der BAO Herkules über den Betreiber einer Internetplattform für sexuelle Kontakte, Hinweise auf einen 58-jährigen Mann aus Essen erhalten, der über das besagte Portal anderen Nutzern gegenüber den sexuellen Missbrauch am eigenen Kind schilderte sowie mutmaßlich Bilder des Kindes veröffentlichte.

Noch am selben Tag wurde der 58-Jährige festgenommen und ein von der Staatsanwaltschaft Essen beantragter Durchsuchungsbeschluss an seiner Wohnanschrift vollstreckt. Bereits vor Ort fanden die Beamt*innen zudem Hinweise, dass der Beschuldigte mutmaßlich kinderpornographisches Material eines weiteren Mädchens angefertigt und versendet hatte. Der Mann befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume wurden diverse Asservate sichergestellt. Die BAO Herkules wird die Beweismittel zeitnah auswerten, auch um ausschließen zu können, dass es weitere Tatverdächtige oder weitere mögliche Opfer gibt. Die Ermittlungen wegen schweren sexuellen Missbrauches, unter anderem zum Nachteil seiner Tochter, werden fortgesetzt.

Einblicke in die tägliche Arbeit unserer Ermittler*innen der BAO Herkules erhalten Sie in einem neuen Video, welches über den YouTube-Kanal unserer Behörde unter folgendem Link abrufbar ist:

Die BAO (Besondere Aufbauorganisation) Herkules wurde am 1. November 2021 von der Polizei Essen eingerichtet, um Kinderpornografie und sexuelle Gewalt gegen Kinder noch gezielter bekämpfen zu können.

Hauptaufgabe dieser BAO ist es dementsprechend, Hinweisen, die sowohl externen Quellen als auch internen Ermittlungen entstammen, nachzugehen, das angesammelte Datenmaterial zu sichten und gegebenenfalls auch Sofortmaßnahmen bei erkannten Missbrauchstaten zu ergreifen. Dazu gehören neben einer strafrechtlichen Verfolgung auch Maßnahmen des Opferschutzes/Opferhilfe sowie die Förderung präventiver Ziele./SyC

