Essen/Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Verkehrsunfallentwicklung für das Jahr 2020

Essen (ots) - Essen/Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Verkehrsunfallentwicklung für das Jahr 2020 45117 E.-Stadtgebiete / 45468 Mh.-Stadtgebiete: Für Mittwoch, 10. März, lädt der stellvertretende Behördenleiter des Polizeipräsidiums Essen, Herr Detlef Köbbel und der Leiter der Direktion Verkehr, Herr Ulrich Sievers, interessierte Journalisten zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2020 ins Polizeipräsidium Essen ein. Um 12 Uhr werden Sie über die Entwicklung in den Städten Essen und Mülheim sowie über herausragende Sachverhalte des vergangenen Jahres informiert. Nach der Pressekonferenz werden die Statistiken auf unserer Internetseite abrufbar sein. Dort finden Sie zudem die Statistiken der letzten Jahre. Die Pressekonferenz muss unter Beachtung der Coronaschutzverordnung stattfinden. Daher bitten wir interessierte Journalisten, sich bei der Pressestelle der Polizei Essen zu melden und sich akkreditieren zu lassen. (ChWi)