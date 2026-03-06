Essen/Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025

Hiermit laden wir interessierte Journalisten herzlich zur jährlichen Pressekonferenz zur Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2025 ein:
Mittwoch, 11. März 2026, 13:00 Uhr
Polizeipräsidium Essen, Büscherstraße 2-6, 45131 Essen
Der Leiter der Direktion Verkehr, Carsten Hamann, informiert über die Verkehrsunfallentwicklung in den Städten Essen und Mülheim an der Ruhr sowie über herausragende Sachverhalte des vergangenen Jahres.
Nach der Pressekonferenz ist die Bilanz für alle auf unserer Homepage https://essen.polizei.nrw/ abrufbar.
Wir bitten um eine Akkreditierung bis zum 9. März 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de./SyC
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
