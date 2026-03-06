Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen/Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025
Teilen:

Essen/Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 06.03.2026 10:05

Anzeige

Hiermit laden wir interessierte Journalisten herzlich zur jährlichen Pressekonferenz zur Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2025 ein:

Anzeige

Mittwoch, 11. März 2026, 13:00 Uhr

Anzeige

Polizeipräsidium Essen, Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Anzeige

Der Leiter der Direktion Verkehr, Carsten Hamann, informiert über die Verkehrsunfallentwicklung in den Städten Essen und Mülheim an der Ruhr sowie über herausragende Sachverhalte des vergangenen Jahres.

Anzeige

Nach der Pressekonferenz ist die Bilanz für alle auf unserer Homepage https://essen.polizei.nrw/ abrufbar.

Anzeige

Wir bitten um eine Akkreditierung bis zum 9. März 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de./SyC

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige