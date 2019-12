Essen/Mülheim an der Ruhr: Einführung der Bodycam im Polizeipräsidium Essen - Polizisten aus Mülheim werden ausgerüstet

Essen (ots) - 45117 E-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: Am Dienstag, 17. Dezember, wird Polizeipräsident Frank Richter den ersten Kolleginnen und Kollegen des Wach- und Wechseldienstes in der Polizeiinspektion Mülheim die ersten Bodycams aushändigen. Mit dem Einsatz der Bodycams will das Land NRW der zunehmenden Gewalt gegen Polizeibeamtinnen -und beamten entgegentreten und die Eigensicherung verbessern. Weiterhin können die Aufnahmen auch der Beweissicherung dienen. In naher Zukunft werden auch die Polizeiinspektionen in Essen mit dem neuen Einsatzmittel ausgestattet werden. Zur Vorstellung der Bodycam laden wir interessierte Journalistinnen und Journalisten in die Polizeiwache Mülheim, Von-Bock-Straße 50 45468 Mülheim an der Ruhr um 13:30 Uhr ein. Es wird dort auch die Möglichkeit geben, das neue Einsatzmittel "in die Hand zu nehmen". Bitte melden Sie sich bei der Pressestelle der Polizei unter der Rufnummer 0201/829 -1065 an. (ChWi)