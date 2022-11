Essen/Mülheim an der Ruhr: Diebe haben es auf "Range Rover Sport" abgesehen - 1. Folgemeldung

45117 E.-Stadtgebiete/45468 MH.-Stadtgebiete: Am 25.10.2022 berichteten wir, dass in Essen und Mülheim an der Ruhr insgesamt sieben "Range Rover Sport" entwendet wurden.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: Diebe haben es auf Range Rover Sport abgesehen (polizei.nrw)

Nachdem drei Autos in den Niederlanden sichergestellt wurden, konnten nun zwei weitere entwendete Range Rover in einer Lagerhalle in Hamburg lokalisiert und sichergestellt werden. In derselben Lagerhalle befanden sich darüber hinaus vier weitere Fahrzeuge (zwei Toyota C-HR, ein Toyota Auris und ein Hyundai Santa Fe). Nach jeweiliger Überprüfung konnte auch hier festgestellt werden, dass diese Wagen in Belgien entwendet worden waren. Auch diese Fahrzeuge wurden sichergestellt.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass die vom Hersteller verbaute Ortungsfunktion keine vollständige Sicherheit gibt. Diese kann von Tätern unterdrückt oder deaktiviert werden.

Aus polizeilicher Erfahrung kann es hilfreich sein, einen weiteren batteriebetriebenen GPS-Tracker im Fahrzeug zu verstecken. Auf diese Weise kann die Wahrscheinlichkeit des Ermittlungserfolgs beziehungsweise des Auffindens des Fahrzeugs erhöht werden. /RB

