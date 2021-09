Essen/Mülheim an der Ruhr: Das Polizeipräsidium Essen begrüßt 175 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ein Teil der neuen Mitarbeiter ist bereits seit einigen Wochen bzw. Monaten im Polizeipräsidium tätig, die meisten hatten heute ihren ersten Arbeitstag.

Unter den neuen Mitarbeitern befinden sich 107 Absolventen der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, die nun als frische Polizeikommissare in den Städten Essen und Mülheim an der Ruhr für die Sicherheit der Bürger zuständig sind. Die Polizeiinspektion Mülheim darf sich über 27, die drei Polizeiinspektionen in Essen über insgesamt 80 neue Beamte freuen.

Weitere 12 Beamte unterstützen die Arbeit der Essener Spezialeinheiten bzw. bewarben sich aus anderen Behörden und wurden mit dem heutigen Stichtag zum Essener Polizeipräsidium versetzt.

Zudem wird die Essener Polizeibehörde, insbesondere im Verwaltungsbereich, durch 50 Regierungsbeschäftige und 6 Verwaltungsbeamte verstärkt.

Polizeipräsident Frank Richter begrüßte alle neuen Kollegen herzlich im Polizeipräsidium Essen und betonte: "Wir sind eine Polizei nah am Bürger. Sie alle sind das Gesicht dieser Behörde und für das Sicherheitsgefühl von über 760.000 Einwohnern in Essen und Mülheim zuständig. Aber auch die Tarifbeschäftigten mit ihrem Fachwissen sind ein wichtiger Bestandteil unserer erfolgreichen Arbeit."

Die Fotos der neuen Kollegen entstanden vor der Polizeiinspektion Süd an der Theodor-Althoff-Straße.

Allen neuen Kollegen wünschen wir einen erfolgreichen Einstand im Polizeipräsidium Essen. /SoKo

