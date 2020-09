Essen/Mülheim an der Ruhr: Das Polizeipräsidium Essen begrüßt 141 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Essen (ots) - 45117 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Heute Morgen (1. September) begrüßte Polizeipräsident Frank Richter 141 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeipräsidium Essen. Um den in der Coronaschutzverordnung festgelegten Mindestabstand einhalten zu können, wurden die neuen Kollegen auf zwei Willkommensveranstaltungen verteilt. Insgesamt erhält das Polizeipräsidium Essen zum heutigen Stichtag einen personellen Zuwachs. Jedoch stehen der Behörde in diesem Jahr erneut weniger Polizeibeamte zur Verfügung. Ein Teil der begrüßten Mitarbeiter versieht bereits seit einigen Wochen bzw. Monaten seinen Dienst, die meisten haben heute ihren ersten Arbeitstag. Unter den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befinden sich Absolventen der Fachhochschule, die nun als frische Polizeikommissarinnen und -kommissare in den Städten Essen und Mülheim an der Ruhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zuständig sind. Weitere Beamte unterstützen die Arbeit der Essener Spezialeinheiten, andere Kolleginnen und Kollegen bewarben sich aus anderen Behörden und wurden mit den Stichtag heute zum Essener Polizeipräsidium versetzt. Zudem wird die Essener Polizeibehörde, insbesondere im Verwaltungsbereich, durch 37 Regierungsbeschäftige und 4 Verwaltungsbeamte verstärkt. Polizeipräsident Frank Richter hob in seiner Ansprache noch einmal hervor: "Ich freue mich außerordentlich heute die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Essen begrüßen zu dürfen. Ich wünsche insbesondere den jungen Polizeikommissaren und Polizeikommissarinnen einen guten Start in den Dienststellen, tolle und erfahrende Kolleginnen und Kollegen an ihren Seiten sowie eine erlebnisreiche und schöne Zeit! Vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie nach jeder Schicht wieder gesund zu Ihren Familien und Freunden zurückkehren können." Nach der Ansprache leisteten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Diensteid auf das Land NRW. Musikalisch abgeschlossen wurde die Vereidigung durch die deutsche Nationalhymne, die aber coronabedingt diesmal nicht mitgesungen werden durfte. Außerdem erhielten die neuen Beamten erste wichtige Informationen für einen reibungslosen Start auf ihren neuen Dienststellen. Vor der neuen Polizeiinspektion Süd an der Theodor-Althoff-Straße wurden zwei Fotos mit den neuen Kollegen gemacht, bevor sie ihre Dienstwaffen und Ausrüstungsgegenstände in Empfang nahmen. Die Polizeiinspektion Mülheim darf sich über 14, die drei Polizeiinspektionen in Essen über 72 neue Beamtinnen und Beamte freuen. Allen neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten und erfolgreichen Einstand beim Polizeipräsidium Essen. /SyC /JH