Essen/Mülheim an der Ruhr: Bilanz zur Silvesternacht

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete/45468 Mh.-Stadtgebiete: Auch in dieser Silvesternacht war die Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr mit verstärkten Kräften unterwegs, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Hierbei lag das Augenmerk aber in diesem Jahr insbesondere auf die Einhaltung der Vorschriften zur Coronaschutzverordnung. Diese wurden größtenteils eingehalten.