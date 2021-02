Essen/Mülheim an der Ruhr: Betrüger und Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus - Die Polizei

Essen (ots) - 45117 E-Stadtgebiet/45468 MH-Stadtgebiet: Mehrere Straftaten zählte die Polizei an einem Tag, bei denen sich Betrüger und Trickdiebe als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgaben. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, an der Haustür immer Vorsicht walten zu lassen. Die Kriminellen nutzen aktuell die Angst vor dem Corona-Virus aus, um vor allem ältere Menschen in ihren Wohnungen zu bestehlen oder zu betrügen. Das Ziel der Täter ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden. Mit Ablenkungsmanövern gelingt es ihnen trotz Anwesenheit der Wohnungsinhaber die Wohnung zu durchsuchen. Neben falschen Polizisten, angeblichen Handwerkern oder Mitarbeitern der Stadtwerke sind aktuell auch Betrüger als falsche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt unterwegs, die unter anderem vorgeben, dass es einen positiven Corona-Test im Haus gibt. So geschehen am Mittwochmittag (17. Februar), gegen 13:20 Uhr, in Rüttenscheid, bei einer 87-jährigen Seniorin. Die Täter erbeuteten mit ihrer Masche mehrere hundert Euro. Die Täter konnte die betrogene Rentnerin wie folgt beschreiben: 1. weiblich, 160-170 cm, 45-55 Jahre alt, schmale Statur, dunkelblonde, schulterlange Haare, brauner Mantel 2. männlich, 160-170 cm, 30-35 Jahre alt, schwarzer Mantel, Cappy