Essen/Mülheim an der Ruhr: Aktionswoche der Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr zum Thema Cyber-Grooming

Essen (ots) - 45117 E. Stadtgebiet/45468 MH Stadtgebiet: Nächste Woche Freitag, am 26.06.20, ist der letzte Schultag für die Schüler in NRW. Auch wenn der Schulalltag bisher noch weit entfernt von der Normalität ist, möchte die Polizei Kinder/Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte informiert und aufgeklärt in die Sommerferien entlassen. Dazu veranstaltet die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr in der kommenden Woche (22.06. - 26.06.) eine Aktionswoche zum Thema Cyber-Grooming. Ein wichtiges Thema, das mehr Aufklärung bedarf, besonders wenn die Schüler in den Ferien vermehrt Zeit im Internet verbringen. Die Inhalte werden auf den Social Media Kanälen Facebook und Twitter zu sehen sein. Zusätzlich stehen die Informationen auch auf der Internetseite der Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr https://essen.polizei.nrw zur Verfügung. /JuBu