Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Taschendieben fehlt Weihnachtsmarktsaison - Polizei warnt aktuell vor Dieben in einzelnen

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 MH.-Stadtgebiete: Nicht nur für die Essener und Mülheimer wird dieses Jahr die Zeit vor Weihnachten anders sein, auch für Taschendiebe! Denn die dunkle Jahreszeit lockt jetzt schon die Taschendiebe, die versuchen an Handtaschen samt Inhalt zu kommen. Die Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr stellte in den letzten Tagen einen frühzeitigen Anstieg von Taschendiebstählen fest. Am vergangenen Wochenende (20.11.20-22.11.20) waren es 32 Anzeigen in der Stadt Essen, drei Strafanzeigen in der Stadt Mülheim an der Ruhr. Womöglich suchen die Kriminellen sich nun andere Örtlichkeiten, damit das Diebstahls-Geschäft in diesem Jahr nicht allzu viele Verluste verzeichnet. Vor allem in Einkaufsgassen der Stadtteile, wie auch in Einkaufzentren sind derzeit Taschendiebe unterwegs. Generell gilt, dass Taschendiebe sich besonders im Gedränge wohl fühlen. Veranstaltungen, öffentliche Verkehrsmittel, Bahnhöfe, kleine Weihnachtsmärkte und Geschäfte werden dann genutzt, um unbemerkt zuzugreifen! So schön ein auf Abstand bedachter Bummel durch Stadtteile oder Einkaufzentren in Corona-Zeiten momentan auch sein mag, lassen Sie sich nicht ablenken und denken Sie an folgende Hinweise: