Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Pedelec Training mit der Polizei Essen

Mit dem Start der Fahrradsaison 2024 steigen auch wieder viele Menschen auf Ihre Pedelecs und erkunden die schönen Seiten der Städte Essen und Mülheim a.d. Ruhr auf ihren elektrischen Drahteseln. Leider kam es im vergangenen Jahr zu vielen Verkehrsunfällen, bei denen sich Pedelec Fahrer teils schwere Verletzungen zuzogen. Häufig war ein unsicherer Umgang mit dem motorisierten Zweirad der Grund für diese Unfälle.

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen will dies mit ihren Kooperationspartner von Stadt Essen und Verkehrswacht Essen ändern.

Gemeinsam werden daher Pedelec Kurse für Erwachsene angeboten. Hierbei steht neben der Vermittlung von Theorie, der sichere Umgang mit dem Pedelec im Vordergrund.

Die kostenlosen Übungskurse finden in der Essener Jugendverkehrsschule in der Gruga, Am Grugapark 14, und Umgebung statt.

Die Kurse finden immer montags (außer an Feiertagen) in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Der erste Trainingstag ist der 8. April.

Bitte beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

1. Teilnehmer müssen ihr eigenes Pedelec mitbringen! 2. Es besteht Helmpflicht! 3. Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr!

Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Sie bei der Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen, PHK Ruhl, Tel: 0201/829-4137, E-Mail: vupo.essen@polizei.nrw.de /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell