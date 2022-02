Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Nach Wohnmobilunterschlagung in Spanien - Polizei warnt mögliche Käufer

E-Stadtgebiete / MH a.d. Ruhr-Stadtgebiete: Am 25. und 26. Januar wurden in Essen zwei neuwertige Wohnmobile mit Ausfuhrkennzeichen beim Straßenverkehrsamt angemeldet. Wie sich erst im Nachgang herausstellte, sind diese Wohnmobile zuvor in Spanien unterschlagen worden.

Kurz nachdem die Fahrzeuge mit vermutlich gefälschten Dokumenten angemeldet wurden, hat man eines dieser Wohnmobile in einem Internetportal für Autoverkäufe und in einem weiteren Verkaufsportal für Kleinanzeigen inseriert.

Es besteht die Gefahr, dass unwissende Käufer durch den Kauf dieser Fahrzeuge einen hohen wirtschaftlichen Schaden erleiden. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Masche auch in weiteren Fällen genutzt wird.

Seien Sie sehr aufmerksam bei dem Kauf von gebrauchten hochwertigen Fahrzeugen und insbesondere von gebrauchten Wohnmobilen. Lassen Sie sich amtliche Dokumente mit Foto von dem Verkäufer zeigen. Ein Verkauf an dubiosen "neutralen" Orten sollte ebenfalls Ihr Misstrauen wecken.

Zur Zulassung solcher Fahrzeuge werden auch zuvor entwendete und dann gefälschte Blanko-Dokumente genutzt. Wenn Sie sich den Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief anschauen und Sie eine Fälschung vermuten, rufen Sie die Polizei. /PaPe

