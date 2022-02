Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Nach Papiercontainerbrand - Mülheimer Zivilfahnder nehmen Jugendliche fest

45279 E-Hörsterfeld:

Am Abend des 2. Februar bestreiften Zivilbeamte des Mülheimer Einsatztrupps den Bereich Hörsterfeld. Gegen kurz vor 20 Uhr beobachteten die Polizisten eine Gruppe von vier Jugendlichen am Von-Ossietzky-Ring. Einer der Jugendlichen steckte einen Gegenstand in Brand und warf diesen in einen blauen Altpapiercontainer eines Mehrfamilienhauses. Die Tonne geriet in Vollbrand und wurde zerstört. Das Feuer griff auf eine weitere Tonne über, die ebenfalls stark beschädigt wurde.

Die Gruppe entfernte sich daraufhin in einen nahegelegenen Park, wo ein weiterer Metallmülleimer angesteckt wurde.

Als sich die Beamten zu erkennen gaben, flüchteten die vier Tatverdächtigen. Drei der Jugendlichen (m/14/ irakisch, m/15/ungeklärt, m/16/syrisch) konnten verfolgt und festgenommen werden. Einem unbekannten Jugendlichen gelang die Flucht.

Die in der Zwischenzeit alarmierte Feuerwehr Essen konnte die Brände löschen.

Die Jugendlichen wurden zur Polizeiwache Mitte gebracht und nach Abschluss der ersten erforderlichen Ermittlungen an ihre Eltern übergeben. /PaPe

