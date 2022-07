Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Festnahme nach Sachbeschädigungen - Polizeibeamte verhindern Suizid im Polizeigewahrsam

Gemeldeter Zimmerbrand - Entstehungsbrand auf dem Balkon

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Dienstag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 17.41 Uhr ein Zimmerbrand am Hans-Böckler-Platz gemeldet.