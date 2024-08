Essen/Mülheim a. d. Ruhr/Oberhausen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Lieselotte Hohlmann

Heute (16. August) geht die fünfte Folge unseres Krimi-Podcasts, "Pottcast Ungelöst" auf allen Plattformen online. In der aktuellen Folge ist KHK Dustin Wisnewski wieder zu Gast und stellt den Fall Lieselotte Hohlmann vor.

Die damals 78-Jährige wurde 1997 in ihrem Haus in Burgaltendorf brutal umgebracht. Die wohlhabende Essenerin lebte zurückgezogen und war sehr vorsichtig. Trotzdem deuten Hinweise darauf hin, dass der Täter nicht gewaltsam in das Haus eingebrochen sei. Entwendet wurden Bargeld und ihre Tagebücher.

Den Ermittlern stellt sich die Frage, was 1997 in dem Haus in Burgaltendorf passiert ist. Kannte Frau Hohlmann ihren Mörder? Und warum wurden ihre Tagebücher entwendet?

Dustin Wisnewski beleuchtet in der Folge die neuen Möglichkeiten in der Ermittlungsarbeit durch Fortschritte in der DNA-Analyse und erklärt, wie die Ermittler sich diese Fortschritte in diesem Fall nutzen wollen.

Mit dem Podcast erhoffen sich die Ermittler zudem Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Falls beitragen. Falls Sie also Angaben zu dem Fall Lieselotte Hohlmann machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201-829/0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Wollen oder können Sie unsere zwei sympathischen Kollegen nicht sehen, sind aber dennoch an dem Gespräch interessiert? Kein Problem! Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen: https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Zudem sind alle Folgen auch auf unserer Homepage abrufbar: https://essen.polizei.nrw/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell