Essen/Mettmann: Polizei Mettmann sucht nach entwichenem Strafgefangenen - Fotofahndung

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Düsseldorf fahndet die Polizei Mettmann aktuell mit einem Fahndungsfoto nach einem in Essen entwichenen Strafgefangenen.

Am Donnerstagnachmittag (4. April) gegen 18 Uhr flüchtete der 21-jährige Ratinger, der per Beschluss in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in Essen untergebracht ist, während einer medizinischen Behandlung aus dem Essener Universitätsklinikum. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen sowie Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden des Flüchtigen. Da er sich vermutlich in Ratingen oder in Essen aufhält, bittet die Polizei Mettmann nun um Mithilfe.

Der entwichene Strafgefangene ist 1,79 m groß, hat eine athletische Figur, blonde Haare und blaue Augen. Linksseitig am Hals trägt er ein auffälliges Tattoo mit dem Symbol "777".

Die vollständige Pressemeldung der Polizei Mettmann sowie das Fahndungsfoto finden Sie unter diesem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5752366

Sprechen Sie den Flüchtigen nicht an! Rufen Sie sofort die Polizei! Wenn Sie Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, melden Sie sich bei der Polizei Ratingen unter der 02102 9981-6210 oder wählen Sie den Notruf 110. /RB

Rückfragen bitte an:

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Telefax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/ Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de X: https://twitter.com/polizei_nrw_me WhatsApp-Kanal: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell