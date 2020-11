Essen/Kamp-Lintfort: Unbekannter stiehlt EC-Karte in Essen und versucht in Kamp-Lintfort Geld abzuheben - Fotofahndung

Essen (ots) - 45134 E.-Stadtwald/47475 Kamp-Lintford-Stadtkern: Am Morgen des Heiligabend 2019 (24.12.2019, 9:30 Uhr) stahl ein Unbekannter in einem Drogeriemarkt an der Frankenstraße in Essen eine Geldbörse - diese hatte kurz zuvor eine 68-jährige Frau nach dem Bezahlen in einem Warenkorb liegenlassen.