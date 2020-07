Essen/Hamm: Mercedes Limousine vor der Haustür entwendet - Polizei fahndet mit Lichtbild nach Autodieb

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: In der Nacht vom 10./11. März 2020 entwendete ein unbekannter Mann auf dem Helmut-Werner-Weg eine Mercedes Limousine direkt vor der Haustür des 53-Jährigen. Um 23 Uhr stand das Fahrzeug am Straßenrand und vor der Haustür des Besitzers. Als er am 11. März gegen 7 Uhr zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass der Firmenwagen entwendet wurde. Wir berichteten am 12. Juni. Der Mercedes ist mit dem "Keyless-System" ausgestattet. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Tatverdächtige mit Komplizen zusammen gearbeitet hat. Denn die Fahrzeugschlüssel wurden nicht entwendet, sondern waren weiterhin im Besitz des 53-Jährigen. Gemeinschaftlich arbeiten die Täter in der Regel so, dass ein bis zwei Täter das Übertragungssignal zwischen dem Fahrzeug und dem Schlüssel abgreifen und verlängern, sodass ein weiterer Tatverdächtiger das Fahrzeug durch das verlängerte Signal starten und damit flüchten kann. Polizeibeamte in Hamm entdeckten am 12. März ein abgestelltes, hochwertiges Fahrzeug an der Hafenstraße. Nach einer polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug einen Tag zuvor in Essen entwendet wurde. Die Polizei stellte den Mercedes sicher. Hinweise auf einen Täter ergaben sich dadurch bislang nicht. Die geschädigte Firma meldete einige Wochen später, dass das Fahrzeug nach der Tat durch eine Geschwindigkeitsanlage auf der A40 in Richtung Bochum erfasst wurde. Die Polizei prüft jetzt private Überwachungsaufnahmen in der Nachbarschaft, die womöglich die mutmaßlichen Diebe, insbesondere die Komplizen, ebenfalls aufgezeichnet haben. Die Polizei sucht erneut nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des auf dem Lichtbild abgebildeten Mannes geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der 0201/829-0 entgegen. /JH