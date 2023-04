Essen/Gelsenkirchen: Unbekannter verkauft gestohlenes Wohnmobil - Phantombild

45130 E.-Rüttenscheid/Gelsenkirchen:

Am 14. September 2022 bemerkte eine 57-jährige Essenerin, dass ihr Wohnmobil, das sie wenige Tage zuvor in der Bertholdstraße geparkt hatte, gestohlen wurde. Die Besitzerin erstattete Anzeige bei der Polizei und entdeckte ihren Camper schließlich am 17. Oktober in einer Online-Verkaufsplattform.

Am Mittag des 31. Oktober 2022 wurde das gestohlene Wohnmobil dann in Gelsenkirchen auf der Hans-Böckler-Allee mit gefälschten Papieren an ein Ehepaar aus Wiesbaden (Hessen) verkauft.

Die Geschädigten konnten den Verkäufer wie folgt beschreiben:

- Männlich - Ca. 1,65-1,70 m groß - Mitte 30 - Normale Statur - Glatze - Sprach akzentfreies Deutsch

Zudem wurde ein Phantombild des Mannes angefertigt. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/102341

Wenn Sie Angaben zur gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

