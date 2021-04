Essen/Düsseldorf: Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck - Zeugen gesucht

In den Nachmittagsstunden des 9. April wurde das geschädigte Ehepaar (w79/m79) von den beiden unbekannten Tätern telefonisch kontaktiert. Dabei behaupteten die Täter, dass die Tochter des Ehepaars einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur durch die Zahlung einer hohen Kautionssumme von einer Festnahme abgesehen werden könne.

Das Ehepaar bot statt der geforderten Geldsumme seinen Goldschmuck an. Auf dem Weg zu der Übergabe, welche am Amtsgericht in Essen-Rüttenscheid erfolgen sollte, wurde der Senior über sein Mobiltelefon nach Düsseldorf in die Yorckstraße gelotst. Der 79-Jährige hatte dem Täter zuvor die Telefonnummer seines Mobiltelefons mitgeteilt.

Der Senior wurde über das Mobiltelefon zur Yorckstraße geschickt und sollte dort in zweiter Reihe anhalten. Dort übergab der Senior gegen 17 Uhr nichtsahnend den Goldschmuck an einen Kriminellen, welcher mit der Beute in Richtung Jülicher Straße flüchtete.

Der Geflüchtete soll zwischen 50 und 55 Jahren alt sein. Er sei 160 bis 165 cm groß und würde ungepflegt aussehen. Er war dunkel gekleidet und trug eine rote Schirmmütze.

Das zuständige Kommissariat bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

Die Polizei warnt: Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten./ ViV.

