Essen/Castrop-Rauxel: Unbekannter nimmt Frau mit in eine Wohnung und vergewaltigt sie - Fotofahndung - 1. Folgemeldung

45143 E.-Altendorf:

Am 2. Juni 2022 wurde eine geistig behinderte Frau am Hauptbahnhof in Essen von einem Unbekannten angesprochen, der sie in eine Wohnung in Essen-Altendorf einlud. In der Wohnung in der Oberdorfstraße vergewaltigte er sie.

Die Ursprungsmeldung vom 4. Januar finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-nimmt-frau-mit-in-eine-wohnung-und-vergewaltigt-sie

Bereits am Morgen nach Veröffentlichung der Fotofahndung ging der entscheidende Hinweis bei der Polizei ein: Ein Zeuge erkannte den Tatverdächtigen auf den Fotos und teilte mit, dass er sich aktuell in Castrop-Rauxel aufhalten soll.

Kurze Zeit später wurde der 42-Jährige (ghanaisch) in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen.

Wir bedanken uns bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung und bitten darum, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell