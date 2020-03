Essen/Brandenburg: Kriminalpolizei beendet vorläufig die kriminelle Karriere eines Essener Sozialhilfeempfängers -

Essen (ots) - 45329 E.- Karnap: Bereits am vergangenen Dienstag (25. Februar) konnten Zivilfahnder der Polizeiinspektion Mitte einen 34-jährigen Essener in Karnap erfolgreich festnehmen. In einer Wohnung stellten die Beamten umfangreiches Betrugsgut sicher. Vorrausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 14, dessen Mitarbeiter auch Trickbetrüger verfolgen, die oft auf verschlungenen elektronischen Wegen versuchen, ihrer Strafverfolgung zu entkommen. In diesem Fall hatte der Essener Sozialhilfeempfänger (34) hochwertige Computertechniken bei einem Brandenburger Unternehmen bestellt. Fünfstellig war bereits die entstandene Schadenshöhe für die mittelständische Firma. IT-Ermittlungen führten die Fahnder schließlich zu einer Wohnung in Essen- Karnap. Kurz nach dem schnellen Betreten der Wohnung durch die Zivilfahnder, konnten der dringend Tatverdächtige in den Räumen festgenommen werden. Seine "Gegenanzeige", in der er darlegte, dass eine fremde Person seine Identität für Straftaten genutzt hätte, wird jetzt in einem weiteren Strafverfahren verfolgt. Neben dem Trickbetrug muss ihm jetzt auch noch das Vortäuschen einer Straftat zur Last gelegt werden. Schwedische Polizeibeamte, die zurzeit die Arbeit ihrer Essener Kollegen hautnah begleiten, waren dabei, als der Mann überwältigt und in der Wohnung vorsorglich Vermögenswerte im Wert von einigen tausend Euro beschlagnahmt wurden. /Peke