Essen: Zwölfjähriger von mehreren Jugendlichen überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Ein Zwölfjähriger wurde am Sonntag, 19. April, gegen 18.10 Uhr, in einer Unterführung am Bahnhof Werden von mehreren Jugendlichen überfallen.