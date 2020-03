Essen: Zwölf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Essen Frohnhausen - 1. Folgemeldung - Verkehrsunfallaufnahmeteam

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Nach dem schweren Verkehrsunfall Samstagabend (29. Februar) hat das speziell geschulte Verkehrsunfallaufnahmeteam noch am demselben Abend die Ermittlungen aufgenommen. Wir berichteten am 29. Februar. Die erste Meldung können Sie hier lesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4534115 Mittels 3D-Lasertechnik haben die Ermittler des Unfallaufnahmeteams die Unfallstelle ausgemessen und sichtbare Spuren beweissicher dokumentiert. Zudem wird geprüft, ob an dem Fahrzeug möglicherweise ein technischer Defekt vorlag. Daher stellten die Beamten den BWM X1 sicher. Ein Arzt im Krankenhaus entnahm der Unfallfahrerin (81) Blut, um eine mögliche Fahruntüchtigkeit auszuschließen. Die Probe wird dann einem Institut zugesandt, die das Blut auf Rückstände von Alkohol, Drogen oder Medikamente prüft. Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Fahrfehler unfallursächlich gewesen ist. Nach derzeitigem Stand sollen zwei der drei lebensgefährlich verletzten Personen nicht mehr in kritischem Zustand sein. Die Ermittlungen dauern an und werden auch einige Zeit in Anspruch nehmen. (ChWi)