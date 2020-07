Essen: Zwei Versammlungen an der Norbertstraße (Messe Essen) - Verkehrsstörungen sind möglich

Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: Am kommenden Sonntag, den 05. Juli 2020, finden in Essen-Rüttenscheid zwei Versammlungen statt. Eine Privatperson mit Bezug zu einer Rockergruppierung meldete bei der Polizei eine Versammlung der Vereinigung "Freiheit 21 - Die Bewegung für das 21. Jahrhundert." an. Die Versammlung soll im Bereich des Vorplatzes der Grugahalle der Messe Essen stattfinden.