Essen: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß von Auto und Krad

Essen (ots) - 45239 E.-Heidhausen: Gestern Abend (15. April, 18:55 Uhr) kam es auf der Bergischen Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht sowie eine weitere Person schwer verletzt wurde. Ein 26-jähriger Velberter befuhr mit seinem Krad die Bergische Landstraße in Fahrtrichtung Velbert. In Höhe der Straße An der Kuhl kollidierte der Kradfahrer mit dem braunen Mazda einer 31-jährigen Essenerin, die gerade aus einer Grundstückszufahrt nach links auf die Bergische Landstraße in Richtung Essener Innenstadt abbiegen wollte. Der 26-jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer, sein gleichaltriger Sozius leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Mazda-Fahrerin musste wegen eines Schocks kurzzeitig behandelt werden. /SyC