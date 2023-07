Essen: Zwei Verletzte nach Streitigkeiten in Wohnung - Spezialeinheiten unterstützen bei der Festnahme

45357 E.-Gerschede:

Am Sonntagvormittag (9. Juli) gegen 11:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Gerscheder Weiden. Am Einsatzort fanden die Beamten eine verletzte Frau vor. Sie wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aktuell noch versorgt wird.

Ein an der Auseinandersetzung beteiligter Mann befand sich noch in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses und reagierte nicht auf die Polizei. Da mit einer Bewaffnung des Mannes gerechnet werden musste, wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert, die den Mann verletzt in der Wohnung antrafen und festnehmen konnten. Auch er wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht jetzt herauszufinden, was sich in der Wohnung zugetragen hat. Die Nachforschungen werden noch bis in die Nacht andauern. Erst am morgigen Montag ist damit zu rechnen, dass die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Essen weitere Informationen zum Sachverhalt veröffentlichen kann./SoKo

