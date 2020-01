Essen: Zwei Unbekannte zahlen mit Falschgeld - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Frau identifiziert

Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Am 8. Oktober 2019 sollen zwei Unbekannte versucht haben, mit einem falschen 100-Euro-Schein an einem Kiosk an der Dahlhauser Straße zu bezahlen. Wir berichteten vorgestern, am 20. Januar. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4497429)