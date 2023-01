Essen: Zwei Unbekannte überraschen 21-Jährigen und rauben Wertgegenstände - Zeugen gesucht

45326 E.-Altenessen-Süd: Gestern am späten Abend (02. Januar) gegen 23:20 Uhr war der 21-jährige im Kaiser-Wilhelm-Park unterwegs, als ihn zwei Unbekannte nach einem Feuerzeug fragten. Während der Essener danach suchte, nahmen sie ihn unvermittelt in den Schwitzkasten, schlugen auf ihn ein und forderten seine Wertgegenstände. Als der 21-Jährige nicht darauf einging, schlugen sie ihn erneut und raubten seine Geldbörse sowie sein Smartphone. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen wurden als 24-26 Jahre alt beschrieben. Einer sei 190-195 cm groß, habe eine kräftige Statur und eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn" sowie eine blaue Jeanshose und eine schwarze Mütze getragen. Der andere sei 170-175cm groß, habe dunkle Augenbrauen und habe eine schwarze Jeanshose sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen. Auffällig sei zudem sein osteuropäischer Akzent.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

