Essen: Zwei Unbekannte überfallen Tankstelle und flüchten - Zeugen gesucht

Am Dienstag (16. Mai) gegen 14:50 Uhr betraten zwei Unbekannte den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Frohnhauser Straße (Ecke Lüneburger Straße). Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte einer von ihnen den 23-jährigen Mitarbeiter auf, Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Sein Komplize trug eine Stichwaffe bei sich. Der Kassierer kam der Forderung nach. Die Täter verstauten ihre Beute in einer schwarzen Sporttasche und flüchteten fußläufig in Richtung Dahnstraße. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt. Kunden befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls nicht auf dem Gelände.

Eine unverzüglich eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Polizei sucht nach den beiden Tatverdächtigen, die wie folgt beschrieben wurden:

Tatverdächtiger 1 mit Schusswaffe:

- Männlich - Ca. 18-25 Jahre alt - Vermutlich west- oder osteuropäisch - Kurz geschorene Haare - Schwarze Kappe mit silbernem Emblem, schwarze Handschuhe, schwarze Sportjacke mit jeweils einem weißen Streifen auf den Ärmeln, schwarze Hose und schwarze Schuhe - Schwarzer Mundschutz - Schwarze Sporttasche

Tatverdächtiger 2 mit Stichwaffe:

- Männlich - Ca. 18-25 Jahre alt - Grauer Pullover, darüber schwarze Weste mit Kapuze, schwarze Trainingshose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle - Schal oder Mundschutz

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu den beiden gesuchten Männern machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

