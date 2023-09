Essen: Zwei Unbekannte überfallen Supermarkt - Zeugen gesucht

45307 E.-Kray:

Am Donnerstagabend (31. August) - kurz vor Ladenschluss - gegen 20:50 Uhr betraten zwei maskierte Unbekannte einen Supermarkt an der Straße Zur Beckhove. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte einer der beiden eine Kassiererin auf, Geld aus der Kasse in einen Beutel zu packen. Dieser Forderung kam die Mitarbeiterin nach.

Währenddessen forderte sein Komplize die Verkäuferin eines in dem Laden befindlichen Bäckers auf, das Bargeld aus der Kasse einzupacken. Auch sie kam der Forderung nach und packte das Geld in eine Tüte. Mit der Tatbeute verließen die beiden Unbekannten den Supermarkt und flüchteten fußläufig in Richtung Erich Kästner-Gesamtschule. Mitarbeiter und Kunden blieben körperlich unverletzt.

Eine unverzüglich eingeleitet Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief bisher erfolglos.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können. Laut Zeugenaussagen wurden sie wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- Männlich - Ca. 18-25 Jahre alt - Trug eine schwarze Sturmhaube und weiße Handschuhe - Bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle

Tatverdächtiger 2:

- Männlich - Ca. 18-25 Jahre alt - Trug eine schwarze Sturmhaube und weiße Handschuhe - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke von North Face, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle

Zudem wurden weitere Merkmale genannt:

- Einer soll eine schlanke, der andere eine kräftige Statur haben - Einer soll hellhäutig sein, der andere ein südländisches Erscheinungsbild haben - Einer der beiden soll buschige Augenbrauen haben

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell