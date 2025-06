Essen: Zwei Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder aus Geschäft - Zeugen gesucht

45131 E.-Rüttenscheid: Am frühen Samstagmorgen (21. Juni) entwendeten unbekannte Tatverdächtige insgesamt etwa 30 Fahrräder aus einem Fahrradgeschäft an der Straße Wehmenkamp. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2:20 Uhr beobachteten Zeugen zwei unbekannte Männer, die augenscheinlich in den Fahrradhandel an der Straße Wehmenkamp einbrachen und einzelne Zweiräder in Richtung der dortigen Fahrradtrasse fuhren.

Als die herbeigeeilten Polizisten eintrafen, flüchtete einer der Männer durch ein gegenüberliegendes Gebüsch zu Fuß in Richtung der Fahrradtrasse, der andere in Richtung Rüttenscheider Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkamen die Männer unerkannt.

In einem Gebüsch nahe dem Ladengeschäft fanden die Polizisten ein Hebelwerkzeug und stellten es sicher. Im Bereich der Schönleinstraße stellten die Beamten zudem 13 der entwendeten Fahrräder sowie Fahrradzubehör fest und brachten sie anschließend zurück in das Geschäft. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Nach Zeugenangaben soll einer der Täter ein Basecap, der andere einen schwarzen Pullover getragen haben. Letzterer sei von korpulenter Statur.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /JuV

