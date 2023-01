Essen: Zwei Unbekannte schlagen und treten in Straßenbahn auf 35-Jährigen ein - Mordkommission eingerichtet - 2.

45355 E.-Borbeck-Mitte: Am Samstagabend, den 17. September (gegen 21:30 Uhr) kam es in der Straßenbahnlinie 103 zu brutalen körperlichen Übergriffen auf einen 35-Jährigen Deutschen - die beiden unbekannten Tatverdächtigen konnten fliehen. Wir berichteten bereits am 22. September. Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/zwei-unbekannte-schlagen-und-treten-in-strassenbahn-auf-35-jaehrigen-ein

Mit einem richterlichen Beschluss wurden Bilder und eine Videosequenz der Überwachungskameras in der Straßenbahn veröffentlicht, um nach den beiden Tatverdächtigen zu suchen.

Diese finden Sie hier zum Download:

https://polizei.nrw/fahndung/88370

Am morgigen Mittwoch (18. Januar) wird der Fall bei Aktenzeichen XY um 20:15 Uhr im ZDF vorgestellt. Die ermittelnde Mordkommission hofft, auf diesem Weg Hinweise zu den Tätern zu erlangen und nimmt diese unter 0201/829-0 entgegen./SyC

